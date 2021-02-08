Отзывы о сериале «В ожидании солнца»

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В ожидании солнца
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Людмила Мочалина
8 февраля 2021, 19:16
Оценка
Посмотрела данный турецкий сериал полгода назад и до сих пор остаюсь под впечатлением. Сказать , что он понравился - это значит ничего не сказать. Это первый проект , который зацепил настолько , что пересмотрела его несколько раз и навсегда стала поклонницей таланта актеров , сыгравших главные роли: Ханде Догандемир и Керема Бурсина. Игра актеров, показавших зарождение любви между богатым сыном хозяина колледжа и девушки , приехавшей из провинции и нарушившей его покой, настолько правдоподобна, что просто невозможно поверить в то, что актеры на самом деле не являются парой в жизни. История стара ,как мир - от ненависти до любви , но сыграна так , что лично для меня не имеет аналогов в мировом кинематографе. Помимо этого, много поучительного можно почерпнуть о правильном построении отношений между детьми и их родителями, поэтому , однозначно, рекомендую к просмотру и ставлю самый высокий балл.
8 февраля 2021, 19:16
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Жулива Жулива
19 февраля 2022, 13:28
Мне очень очень понравится фильм ожидание солнце очень супер я повтори 2 раза ❤️❤️❤️❤️❤️
19 февраля 2022, 13:28
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