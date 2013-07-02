В 1 сезоне 16 серии сериала «В ожидании солнца» Керем берется за старое, чтобы максимально отдалить от себя Зайнеп. Девушка не может сдержать слезы, однако хуже всего в данной ситуации приходится Керему. Тюлин устала от шантажа со стороны Джема.