В 1 сезоне 16 серии сериала «В ожидании солнца» Керем берется за старое, чтобы максимально отдалить от себя Зайнеп. Девушка не может сдержать слезы, однако хуже всего в данной ситуации приходится Керему. Тюлин устала от шантажа со стороны Джема.
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