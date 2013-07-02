В 1 сезоне 46 серии сериала «В ожидании солнца» одноклассники волнуются за главного хулигана школы. Керем пытается восстановить в голове события прошедшей ночи. Демет старается устроить новую жизнь в родном городе. Зайнеп все время думает о Кереме.