В 1 сезоне 37 серии сериала «В ожидании солнца» Керем пытается выгнать Акселя из дома Зайнеп и Демет, но те настроены решительно. Узнав о том, что Аксель живет с Зайнеп, Мелис впадает в ярость. Керем и Джейн вызывают у Зайнеп неприятные подозрения.
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