В 1 сезоне 13 серии сериала «В ожидании солнца» Зайнеп окончательно теряет образ прилежной девочки. Больше она не будет слушать свою мать. Нравоучения Барыша только раздражают. К счастью, на помощь приходит Керем, который понимает ее чувства.