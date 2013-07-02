В 1 сезоне 13 серии сериала «В ожидании солнца» Зайнеп окончательно теряет образ прилежной девочки. Больше она не будет слушать свою мать. Нравоучения Барыша только раздражают. К счастью, на помощь приходит Керем, который понимает ее чувства.
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