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Киноафиша Сериалы В ожидании солнца Сезоны Сезон 1 Серия 7

В ожидании солнца 2013 - 2014 7 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 2 июля 2013
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 9 июля 2013
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 16 июля 2013
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 23 июля 2013
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 30 июля 2013
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 августа 2013
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 13 августа 2013
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 20 августа 2013
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 27 августа 2013
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 3 сентября 2013
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 10 сентября 2013
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 17 сентября 2013
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 22 сентября 2013
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 29 сентября 2013
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 6 октября 2013
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 20 октября 2013
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 27 октября 2013
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 3 ноября 2013
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 10 ноября 2013
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 17 ноября 2013
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 19 ноября 2013
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 26 ноября 2013
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 3 декабря 2013
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 10 декабря 2013
Серия 25
Сезон 1 / Серия 25 17 декабря 2013
Серия 26
Сезон 1 / Серия 26 24 декабря 2013
Серия 27
Сезон 1 / Серия 27 31 декабря 2013
Серия 28
Сезон 1 / Серия 28 7 января 2014
Серия 29
Сезон 1 / Серия 29 14 января 2014
Серия 30
Сезон 1 / Серия 30 21 января 2014
Серия 31
Сезон 1 / Серия 31 28 января 2014
Серия 32
Сезон 1 / Серия 32 4 февраля 2014
Серия 33
Сезон 1 / Серия 33 11 февраля 2014
Серия 34
Сезон 1 / Серия 34 18 февраля 2014
Серия 35
Сезон 1 / Серия 35 25 февраля 2014
Серия 36
Сезон 1 / Серия 36 4 марта 2014
Серия 37
Сезон 1 / Серия 37 11 марта 2014
Серия 38
Сезон 1 / Серия 38 18 марта 2014
Серия 39
Сезон 1 / Серия 39 25 марта 2014
Серия 40
Сезон 1 / Серия 40 1 апреля 2014
Серия 41
Сезон 1 / Серия 41 8 апреля 2014
Серия 42
Сезон 1 / Серия 42 15 апреля 2014
Серия 43
Сезон 1 / Серия 43 22 апреля 2014
Серия 44
Сезон 1 / Серия 44 29 апреля 2014
Серия 45
Сезон 1 / Серия 45 6 мая 2014
Серия 46
Сезон 1 / Серия 46 13 мая 2014
Серия 47
Сезон 1 / Серия 47 20 мая 2014
Серия 48
Сезон 1 / Серия 48 27 мая 2014
Серия 49
Сезон 1 / Серия 49 3 июня 2014
Серия 50
Сезон 1 / Серия 50 10 июня 2014
Серия 51
Сезон 1 / Серия 51 17 июня 2014
Серия 52
Сезон 1 / Серия 52 24 июня 2014
Серия 53
Сезон 1 / Серия 53 1 июля 2014
Серия 54
Сезон 1 / Серия 54 8 июля 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «В ожидании солнца» Демет, узнав, что Цихан работает преподавателем физкультуры у Зайнеп, хочет вернуться в родной город. Отношения между Зайнеп и Керемом улучшаются. Он получает важное место в баскетбольной команде.

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