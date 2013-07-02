В 1 сезоне 7 серии сериала «В ожидании солнца» Демет, узнав, что Цихан работает преподавателем физкультуры у Зайнеп, хочет вернуться в родной город. Отношения между Зайнеп и Керемом улучшаются. Он получает важное место в баскетбольной команде.