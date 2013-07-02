В 1 сезоне 28 серии сериала «В ожидании солнца» расстроенная Мелис просит поддержки у Зайнеп, но та теряется. Аксель соглашается помочь, но требует, чтобы Керем и Зайнеп держались друг от друга подальше. Жале возвращается после лечения в США.