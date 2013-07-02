В 1 сезоне 28 серии сериала «В ожидании солнца» расстроенная Мелис просит поддержки у Зайнеп, но та теряется. Аксель соглашается помочь, но требует, чтобы Керем и Зайнеп держались друг от друга подальше. Жале возвращается после лечения в США.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Авторизация по e-mail