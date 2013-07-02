В 1 сезоне 39 серии сериала «В ожидании солнца» Керем и Зайнеп не могут встречаться друг с другом из-за запрета Цихана. Оставшись наедине с собой, Керем разбирается в таинственных письмах, которые в итоге приведут его к странному человеку.