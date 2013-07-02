В 1 сезоне 26 серии сериала «В ожидании солнца» главные герои открываются друг другу. Параллельно ученики погружаются в новогоднюю атмосферу. По такому поводу Керем закатывает приватную вечеринку только для друзей. Однако Аксель все портит.