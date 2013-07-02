В 1 сезоне 34 серии сериала «В ожидании солнца» бывшие друзья говорят на высоких тонах, их отношениям наступает конец. Мелис узнает о том, что на самом деле происходило между Керемом и Зайнеп все это время.
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