В 1 сезоне 3 серии сериала «В ожидании солнца» ловушка Керема оборачивается настоящим несчастьем для Зайнеп. Когда он понимает, что девушка может погибнуть в пожаре, то сразу же бросается ее спасать. Но на этом их приключения не закончатся.