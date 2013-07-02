В 1 сезоне 3 серии сериала «В ожидании солнца» ловушка Керема оборачивается настоящим несчастьем для Зайнеп. Когда он понимает, что девушка может погибнуть в пожаре, то сразу же бросается ее спасать. Но на этом их приключения не закончатся.
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