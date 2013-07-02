В 1 сезоне 51 серии сериала «В ожидании солнца» Керем строит план покорения сердца Зайнеп, в составлении которого помогает его собственная мать. Аксель продолжает тайно следить за Керемом. Мелис пытается восстановить отношения со своим парнем.
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