В 1 сезоне 51 серии сериала «В ожидании солнца» Керем строит план покорения сердца Зайнеп, в составлении которого помогает его собственная мать. Аксель продолжает тайно следить за Керемом. Мелис пытается восстановить отношения со своим парнем.