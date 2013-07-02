В 1 сезоне 5 серии сериала «В ожидании солнца» Керем подставляет учителя физкультуры, Цихан лишается из-за него работы. Зайнеп тут же встает на сторону пострадавшего и пытается организовать школьный бунт, но ребята опасаются реакции Керема.