В 1 сезоне 5 серии сериала «В ожидании солнца» Керем подставляет учителя физкультуры, Цихан лишается из-за него работы. Зайнеп тут же встает на сторону пострадавшего и пытается организовать школьный бунт, но ребята опасаются реакции Керема.
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