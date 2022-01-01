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Киноафиша Сериалы В ожидании солнца Сезоны
В ожидании солнца (2013 - 2014), список сезонов Güneşi Beklerken
Год выпуска 2013
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Список сезонов сериала «В ожидании солнца»
В ожидании солнца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 54 эпизода
 
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