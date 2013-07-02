В 1 сезоне 42 серии сериала «В ожидании солнца» Ахмет начинает угрожать Демет. Она беспокоится, что это может коснуться Зайнеп, и запрещает дочери общаться с Керемом. Жале дает важные советы героям, а Барыш поддерживает Керема.
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