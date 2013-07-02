В 1 сезоне 38 серии сериала «В ожидании солнца» Керем понимает, что в разладе в отношениях с Зайнеп стоит винить Мелис. Он намерен ее проучить. Однако его планы срывает Аксель, готовый к новой драке. В итоге парни чуть не разносят всю школу.