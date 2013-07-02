В 1 сезоне 49 серии сериала «В ожидании солнца» Акселя поражают слова Керема, Мелис пытается спасти ситуацию, но он даже не хочет ее слушать. Зайнеп приходится вмешаться. Тюлин продолжает изводить Цихана, терпение Демет уже на исходе.