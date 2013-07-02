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Киноафиша Сериалы В ожидании солнца Сезоны Сезон 1 Серия 49

В ожидании солнца 2013 - 2014 49 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 2 июля 2013
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 9 июля 2013
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 16 июля 2013
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 23 июля 2013
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 30 июля 2013
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 августа 2013
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 13 августа 2013
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 20 августа 2013
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 27 августа 2013
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 3 сентября 2013
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 10 сентября 2013
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 17 сентября 2013
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 22 сентября 2013
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 29 сентября 2013
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 6 октября 2013
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 20 октября 2013
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 27 октября 2013
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 3 ноября 2013
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 10 ноября 2013
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 17 ноября 2013
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 19 ноября 2013
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 26 ноября 2013
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 3 декабря 2013
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 10 декабря 2013
Серия 25
Сезон 1 / Серия 25 17 декабря 2013
Серия 26
Сезон 1 / Серия 26 24 декабря 2013
Серия 27
Сезон 1 / Серия 27 31 декабря 2013
Серия 28
Сезон 1 / Серия 28 7 января 2014
Серия 29
Сезон 1 / Серия 29 14 января 2014
Серия 30
Сезон 1 / Серия 30 21 января 2014
Серия 31
Сезон 1 / Серия 31 28 января 2014
Серия 32
Сезон 1 / Серия 32 4 февраля 2014
Серия 33
Сезон 1 / Серия 33 11 февраля 2014
Серия 34
Сезон 1 / Серия 34 18 февраля 2014
Серия 35
Сезон 1 / Серия 35 25 февраля 2014
Серия 36
Сезон 1 / Серия 36 4 марта 2014
Серия 37
Сезон 1 / Серия 37 11 марта 2014
Серия 38
Сезон 1 / Серия 38 18 марта 2014
Серия 39
Сезон 1 / Серия 39 25 марта 2014
Серия 40
Сезон 1 / Серия 40 1 апреля 2014
Серия 41
Сезон 1 / Серия 41 8 апреля 2014
Серия 42
Сезон 1 / Серия 42 15 апреля 2014
Серия 43
Сезон 1 / Серия 43 22 апреля 2014
Серия 44
Сезон 1 / Серия 44 29 апреля 2014
Серия 45
Сезон 1 / Серия 45 6 мая 2014
Серия 46
Сезон 1 / Серия 46 13 мая 2014
Серия 47
Сезон 1 / Серия 47 20 мая 2014
Серия 48
Сезон 1 / Серия 48 27 мая 2014
Серия 49
Сезон 1 / Серия 49 3 июня 2014
Серия 50
Сезон 1 / Серия 50 10 июня 2014
Серия 51
Сезон 1 / Серия 51 17 июня 2014
Серия 52
Сезон 1 / Серия 52 24 июня 2014
Серия 53
Сезон 1 / Серия 53 1 июля 2014
Серия 54
Сезон 1 / Серия 54 8 июля 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 49 серии сериала «В ожидании солнца» Акселя поражают слова Керема, Мелис пытается спасти ситуацию, но он даже не хочет ее слушать. Зайнеп приходится вмешаться. Тюлин продолжает изводить Цихана, терпение Демет уже на исходе. 

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