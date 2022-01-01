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Киноафиша Сериалы В ожидании солнца Актеры и роли

Актеры сериала «В ожидании солнца»

Актеры сериала «В ожидании солнца» Вся информация о сериале
Эдже Диздар
Эдже Диздар Ece Dizdar
Melda Керем Бюрсин
Керем Бюрсин Kerem Bürsin
Ханде Догандемир Hande Dogandemir
Ягмур Танрисевсин
Ягмур Танрисевсин Yagmur Tanrisevsin
Исмаил Эге Шашмаз Ismail Ege Sasmaz
Эмре Кинай
Эмре Кинай Emre Kinay
Гёкче Янардаг Gökçe Yanardag
Эбру Айкач Ebru Aykaç
Хасан Шахинтюрк Hasan Sahinturk
Симай Кючюк Туна Simay Küçük Tuna
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