В 1 сезоне 19 серии сериала «В ожидании солнца» благодаря усилиям Керема школа выигрывает баскетбольный матч. Демет арестовывают по подозрению в убийстве Джема, но только Тюлин знает, что с ним действительно произошло. Керем пытается помочь Зайнеп.