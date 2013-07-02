В 1 сезоне 19 серии сериала «В ожидании солнца» благодаря усилиям Керема школа выигрывает баскетбольный матч. Демет арестовывают по подозрению в убийстве Джема, но только Тюлин знает, что с ним действительно произошло. Керем пытается помочь Зайнеп.
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