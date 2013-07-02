В 1 сезоне 8 серии сериала «В ожидании солнца» Цихан все больше расспрашивает Демет о Зайнеп. Он хочет узнать, когда родилась девочка и кто ее отец. В это же время Керем ведет свою игру, а Мелис пытается понять, как выдворить Зайнеп из школы.
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