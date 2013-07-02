В 1 сезоне 2 серии сериала «В ожидании солнца» прибывшая в Стамбул Зайнеп знакомится с одноклассниками и тут же вступает в открытое противостояние с Керемом. С ней также пытается подружиться загадочная Мелис, которая, кажется, влюблена в Керема...
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