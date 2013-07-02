В 1 сезоне 44 серии сериала «В ожидании солнца» Керему и Зайнеп удается спастись благодаря Гайнешу, однако сам Керем ему не доверяет. Ахмет не сможет правильно ответить на вопросы сына. Из-за этого он начнет подозревать собственную семью.
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