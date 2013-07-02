В 1 сезоне 45 серии сериала «В ожидании солнца» Керем выясняет истинное положение вещей и впадает в дикую злость. Зайнеп, не подозревая о происходящем, наряжается в свадебное платье и ждет своего возлюбленного. Вид дочери до смерти пугает Демет.
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