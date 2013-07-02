В 1 сезоне 36 серии сериала «В ожидании солнца» Керем выясняет отношения с Акселем, но тот дает ему серьезный отпор. Тем не менее он готов и дальше строить козни против заклятого врага. Зайнеп пытается вызвать ревность со стороны своего бойфренда.