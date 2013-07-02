В 1 сезоне 24 серии сериала «В ожидании солнца» Зайнеп шокирована словами Керема. Она не может признаться даже самой себе, что испытывает к нему какие-то чувства. Произошедшее ничуть не останавливает пыл Барыша — он намерен бороться до конца.