В 1 сезоне 33 серии сериала «В ожидании солнца» Аксель рассказывает Барышу правду об отношениях Керема и Зайнеп. В школе появляется новый ученик, которого сразу все замечают. Мелис невольно становится свидетелем перепалки между Барышем и Зайнеп.
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