В 1 сезоне 33 серии сериала «В ожидании солнца» Аксель рассказывает Барышу правду об отношениях Керема и Зайнеп. В школе появляется новый ученик, которого сразу все замечают. Мелис невольно становится свидетелем перепалки между Барышем и Зайнеп.