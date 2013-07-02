В 1 сезоне 43 серии сериала «В ожидании солнца» неизвестные похищают Керема и Зайнеп. Неожиданное событие рушит все планы Ахмета. Зайнеп не хочет верить в рассказ Керема о его семье. Влюбленные ссорятся. Барыш приходит другу на помощь...
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