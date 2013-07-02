В 1 сезоне 25 серии сериала «В ожидании солнца» Зайнеп и Керем оказываются наедине друг с другом в заброшенной лесной хижине. Барыш расстроен, друзья хотят его как-то поддержать. Но незваный гость в лице Акселя окончательно портит ему настроение.
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