В 1 сезоне 25 серии сериала «В ожидании солнца» Зайнеп и Керем оказываются наедине друг с другом в заброшенной лесной хижине. Барыш расстроен, друзья хотят его как-то поддержать. Но незваный гость в лице Акселя окончательно портит ему настроение.