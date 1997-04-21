Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 3

Meitantei Conan season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 3

Meitantei Conan 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 April 1997
Production year 1997
Number of episodes 28
Runtime 11 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Детектив Конан» Лига юных детективов разыскивает похитителя с сомнительными намерениями. На карту поставлено больше одной жизни, и Конан непременно должен выяснить, где прячут похищенного ребенка. Конан и Рэйчел берут Ричарда с собой, чтобы вместе понаблюдать за журавлями. Человека, ответственного за заботу о птицах, находят убитым. Сын жертвы признается в содеянном, но Конан считает, что парень взял на себя ответственность за чужую вину. Ричарда нанял писатель ужастиков, который хочет выяснить, с кем у его супруги любовная связь. В этот же вечер мужчину убивают, и оказывается, что у всех его гостей есть мотив.

"Meitantei Conan" season 3 list of episodes. TV series release schedule
列車トリック殺人事件
Season 3 Episode 1
21 April 1997
おじゃマンボウ殺人事件
Season 3 Episode 2
28 April 1997
ホームズフリーク殺人事件（前編）
Season 3 Episode 3
5 May 1997
ホームズフリーク殺人事件（後編）
Season 3 Episode 4
12 May 1997
初めてのお使い殺人事件
Season 3 Episode 5
19 May 1997
イラストレーター殺人事件
Season 3 Episode 6
26 May 1997
幽霊船殺人事件（前編）
Season 3 Episode 7
2 June 1997
幽霊船殺人事件（後編）
Season 3 Episode 8
9 June 1997
大怪獣ゴメラ殺人事件
Season 3 Episode 9
16 June 1997
第３の指紋殺人事件
Season 3 Episode 10
23 June 1997
カニとクジラ誘拐事件
Season 3 Episode 11
30 June 1997
暗闇の道殺人事件
Season 3 Episode 12
7 July 1997
舞台女優殺人事件
Season 3 Episode 13
14 July 1997
闇の男爵殺人事件（事件篇）
Season 3 Episode 14
21 July 1997
闇の男爵殺人事件（疑惑篇）
Season 3 Episode 15
28 July 1997
闇の男爵殺人事件（解決篇）
Season 3 Episode 16
4 August 1997
ストーカー殺人事件
Season 3 Episode 17
11 August 1997
三つ子別荘殺人事件
Season 3 Episode 18
18 August 1997
少年探偵団遭難事件
Season 3 Episode 19
25 August 1997
死神陣内殺人事件
Season 3 Episode 20
1 September 1997
金融会社社長殺人事件
Season 3 Episode 21
8 September 1997
コナンVS怪盗キッド
Season 3 Episode 22
15 September 1997
名家連続変死事件（前編）
Season 3 Episode 23
22 September 1997
名家連続変死事件（後編）
Season 3 Episode 24
29 September 1997
銀行強盗殺人事件
Season 3 Episode 25
6 October 1997
放浪画家殺人事件
Season 3 Episode 26
13 October 1997
人気アーティスト誘拐事件（前編）
Season 3 Episode 27
20 November 1997
人気アーティスト誘拐事件（後編）
Season 3 Episode 28
27 November 1997
