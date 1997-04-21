В 3-м сезоне сериала «Детектив Конан» Лига юных детективов разыскивает похитителя с сомнительными намерениями. На карту поставлено больше одной жизни, и Конан непременно должен выяснить, где прячут похищенного ребенка. Конан и Рэйчел берут Ричарда с собой, чтобы вместе понаблюдать за журавлями. Человека, ответственного за заботу о птицах, находят убитым. Сын жертвы признается в содеянном, но Конан считает, что парень взял на себя ответственность за чужую вину. Ричарда нанял писатель ужастиков, который хочет выяснить, с кем у его супруги любовная связь. В этот же вечер мужчину убивают, и оказывается, что у всех его гостей есть мотив.