Сериалы
Слово пацана. Кровь на асфальте
Статьи
Статьи о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Танцы на фонтане вместо крови на асфальте: 2 сезон «Слова пацана» превратили в мюзикл — не ждите той самой казанской «жести»
А ведь лица все те же.
Написать
14 сентября 2025 18:36
Почему Марату запретили общаться с Айгуль в «Слове пацана»? Причина в ужасном поступке — но виновата не возлюбленная героя
Логику здесь можно не искать — тогда все подчинялось своим понятиям.
Написать
12 сентября 2025 08:27
А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два
Выбирайте, какой больше по душе.
Написать
11 сентября 2025 17:35
Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял
Изменили многие моменты, включая саму концовку с Адидасом.
Написать
11 сентября 2025 16:40
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один
И тот — из России.
Написать
11 сентября 2025 15:42
Изнасилование ни при чем: почему на самом деле Адидас прикончил Желтого в «Слове пацана» — трагедия Айгуль сыграла ему на руку
Герой Ивана Янковского в глазах зрителей выглядел едва ли не Д'Артаньяном. Но увы.
Написать
11 сентября 2025 14:20
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
Школа, семейные дрязги и стиль «Офиса» — вот залог успеха.
1 комментарий
9 сентября 2025 18:07
«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»
Связан с Пальто и его поступлением.
Написать
4 сентября 2025 18:50
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Тут у нас и про кино, и про моду, и про спорт.
1 комментарий
29 августа 2025 09:54
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»
Неожиданный хит взлетел так высоко, как никто до него.
Написать
23 августа 2025 17:38
«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти
Мэджик еще не сказал свое последнее слово.
Написать
18 августа 2025 07:58
В какой серии умрет Айгуль из «Слова пацана»: и почему героиня решилась на жуткий поступок
Зрители считают, что это «не по понятиям».
Написать
17 августа 2025 14:44
Из «Слова пацана» вырезали десятки важнейших для сюжета сцен: и от одной из них можно даже разрыдаться
Эпизод с Буруновым в первой версии финала трогал душу куда сильнее.
1 комментарий
17 августа 2025 13:17
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
В истории многих героев поставили точку.
1 комментарий
15 августа 2025 07:58
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»
Ответ чиновницы более чем оптимистичен. Но есть и нюансы.
Написать
14 августа 2025 12:32
В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»
Под прицелом и оскароносная драма с Юрой Борисовым.
19 комментариев
13 августа 2025 16:09
«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем
Артист не против играть хтонь, но видеть ее на экране ему противно.
5 комментариев
13 августа 2025 15:42
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
В историю казанских малолетних бандитов поверили не все.
Написать
13 августа 2025 07:58
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
Разные взгляды на одну и ту же эпоху.
Написать
12 августа 2025 17:38
В смысле «Невский» даже не в топ-5? На Западе выбрали лучшие сериалы в карьере Васильева — и «Слово пацана» лишь на 3-м месте
Хватает сюрпризов что на пьедестале, что вне его.
Написать
17 июля 2025 09:54
«Слово пацана» не попал в топ-5 лучших российских сериалов за последние 6 лет: да и «Первый отдел» среди лидеров даже не ищите
Хит Жоры Крыжовникова оказался даже ниже «Триггера»
Написать
9 июля 2025 12:19
Мы не готовы все: та же Казань, то же ОПГ, тот же Кологривый — у «Слова пацана» появится приквел, но в этот раз без Вовы Адидаса
Артисту-скандалисту вновь придется стоять за свою улицу.
Написать
9 июля 2025 11:50
Динамика не хуже, чем в «Слове пацана»: 10 русских сериалов 2024 года, которые смотрятся на одном дыхании
От военных до комедийных.
Написать
5 июня 2025 12:19
«Я здесь, за эту лабораторию стою»: первый взгляд на русского «Железного человека» с Пальто из «Слова пацана»
Без хейта, честно смотрим на новинку.
1 комментарий
17 мая 2025 09:25
Если бы «Бригады» не существовало, ее стоило бы выдумать: что произошло бы с российским кино без драмы о Саше Белом
Лирический вопрос, ответ на который не так уж и очевиден.
Написать
11 мая 2025 20:03
«Было бы другое кино»: «Слово пацана» изначально должен был снимать Кончаловский — режиссер отказался, но не жалеет
История Пальто и Маратика могла стать еще мрачнее.
Написать
5 апреля 2025 11:21
Слово сегуна, иероглиф на асфальте: этот свежий тайтл уже сравнивают с хитом Крыжовникова — и аниме круче минимум в одном
Сильно меньше жестокости и сильно больше морали.
Написать
4 апреля 2025 09:54
За эту улицу постояли, за долги — не смогли: на главных звезд «Слова пацана» подали в суд
Сами актеры пока избегают комментариев.
Написать
3 апреля 2025 09:12
«Надавили на чувства гадов»: Лебедев не смог оторваться от этого российского сериала, который обожают и ненавидят зрители
Дизайнер подливал масла в огонь, пытаясь начать новый скандал.
1 комментарий
26 марта 2025 13:46
«Слово пацана» по-французски: этот фильм получил уверенную 7 на IMDb — напоминает историю Адидаса и Наташи
И от Айгуль с Маратом здесь тоже кое-что есть.
Написать
26 марта 2025 10:23
«Драки подростков, избиение, жестокость»: этот кровавый сериал критиковали почти все, а Мизулина похвалила
Неожиданная рекомендация от общественного деятеля.
Написать
16 марта 2025 11:21
«Слово пацана» теперь в Голливуде: подобрали актеров на замену — от Траволты до Шаломе
Ты теперь с Фабрикой Грез, а вокруг враги.
Написать
25 февраля 2025 11:50
«Любит показуху»: Пальто из «Слова пацана» готовится к новой роли — герой будет старше актера на целых 20 лет
А ведь Леону Кемстачу, на минуту, всего 16.
Написать
15 февраля 2025 14:15
«Итог один — смерть либо тюрьма»: самый популярный российский сериал последних лет в США сравнили с «Во все тяжкие»
При этом далеко не все американцы остались в восторге от «хайпового» проекта.
Написать
12 февраля 2025 13:17
«Маст хэв» для фанатов «Трассы» и «Слова пацана»: первые серии «Аутсорса» оправдали надежды — мрачняк, безнадега и Янковский
Очередной проект о «суровых 90-х» совсем не похож на предшественников.
Написать
12 февраля 2025 12:48
«Безусловный хит»: «Слово пацана» признали культурным феноменом в Европе — зрители толпами бегут в кинотеатры
Ждем аналогичного успеха и у сериала «Лихие»?
1 комментарий
14 января 2025 20:03
Лишь один сериал 2024 года обошел «Слово пацана»: актеры и режиссеры от него в восторге
Выбор экспертов из мира кино.
3 комментария
29 декабря 2024 17:09
Ничего не знаете о семье Васильева из «Невского»? Рассказываем о его дочерях и том, какой актер отец
Личную жизнь артист держит в тайне, но мы собрали информацию по крупицам.
Написать
20 декабря 2024 15:13
Эти 5 российских сериалов и смотреть не стыдно: легко посоперничают с зарубежными хитами
Они уже имеют преданную армию поклонников.
2 комментария
19 декабря 2024 10:52
«Черные полоски на его фамилию»: звезда «Слова пацана» вступился за покинувшего Россию режиссера
Назревает театральный скандал.
Написать
17 декабря 2024 17:36
Женская версия Марата из «Слова пацана»: как выглядит сестра-близнец Минекаева (фото)
Сторонится публичности, особенно после успеха сериала о бандитах.
Написать
16 декабря 2024 10:23
Турецкая звезда на русской елке: Минекаев из «Слова пацана» получил неожиданное предложение от Озчивита
Популярные актеры довольно быстро нашли общий язык.
Написать
16 декабря 2024 07:29
«Кроются риски»: как «Бригада», «Слово пацана» и «Лихие» влияют на юных зрителей — мнение психолога
Назвать их однозначно «плохими» нельзя, ведь даже истории про криминал могут нести пользу.
Написать
10 декабря 2024 13:17
«Брат» или «Слово пацана»: рискнете угадать, какая философская цитата откуда
Ленты о 90-х были полны интересных выражений, западающих в душу.
4 комментария
7 декабря 2024 07:58
Переплюнуть «Жизнь по вызову» за последние годы смог лишь один российский сериал, и это даже не «Невский»
Неудивительно, что франшизу шоу с Павлом Прилучным активно продолжают расширять.
3 комментария
24 ноября 2024 13:17
«Кровь рядом»: названа главная причина популярности реалистичных триллеров в стиле «Трассы»
Число поклонников у мрачных сериалов растет.
2 комментария
22 ноября 2024 20:32
Больше похоже на «Слово пацана»: в истории настоящего «Ворошиловского стрелка» хеппи-энд не случился
Фильм с Михаилом Ульяновым многое исказил.
Написать
22 ноября 2024 13:46
«Теперь “Слово пацана” — это сказочка»: в чем «Лихие» оказались круче «Крови на асфальте»
Россияне признают, что смотреть — больно и тяжело, но оторваться невозможно.
Написать
22 ноября 2024 10:52
Хулиганы из «Слова пацана» повзрослели, как и их проблемы: обзор сериала «Дети перемен»
Школа жизни подходит к концу, и до выпускных экзаменов доживут не все.
Написать
21 ноября 2024 20:32
«Слово пацана», если бы его снял Нетфликс: в первом трейлере представили замену Янковскому и Кологривому
«Пыялу» заменит рэп от Эминема, а вот разборки на районе останутся.
Написать
20 ноября 2024 17:09
Не лучшая криминальная драма: Быков назвал сериал, который по всем фронтам превзошел «Слово пацана»
И речь даже не о «Лихих», выходящих на стримингах в ноябре 2024 года.
Написать
18 ноября 2024 15:13
«Заработал и заслужил»: Кологривый скрывал от публики не очень-то патриотичный факт о себе
Артист-скандалист выдвигает несколько серьезнейших требований перед стартом съемок.
Написать
15 ноября 2024 15:13
Реальный «косяк» в сериале лишь один: развенчиваем главные мифы о ляпах «Слова пацана»
Похоже, большинство критикующих попросту не жили в СССР.
Написать
10 ноября 2024 17:39
Как «Слово пацана», но по-турецки: 5 топовых турдизи про мир криминала — у всех высокий рейтинг
В двух из них играют звезды «Великолепного века» и «Постучись в мою дверь»
Написать
9 ноября 2024 14:15
«Слову пацана» — год: тест покажет, хорошо ли вы помните ключевые моменты сериала
Если ответите на все 7 вопросов без ошибок, то вы настоящий пацан.
Написать
9 ноября 2024 11:50
Покойная Ильина спасла Ералаша: как снимали самую драматичную сцену «Слова пацана»
Юный актер разоткровенничался о работе со своей сценарной бабушкой, которая ощущалась, как реальная.
Написать
3 ноября 2024 09:54
«Вспомним “Слово пацана”»: что ждет «Преступление и наказание» после скандала и переноса премьеры
Зрители до сих пор не знают, когда увидят сериал и увидят ли вовсе.
Написать
2 ноября 2024 19:34
Сердце биться перестало: подробности смерти любимой зрителями бабушки Ералаша из «Слово пацана»
Врачи боролись за ее жизнь, но коварный недуг оказался сильнее.
Написать
2 ноября 2024 11:59
«Слово пацана» встречает «Бригаду»? Смотрим первый отрывок «Детей перемен» с Копейкиным
Отличить шоу от «Крови на асфальте» пока сложновато.
Написать
6 сентября 2024 18:00
Айгуль — Зендея, а Адидас — Паттинсон: вот что было бы, если б Голливуд решил переснять «Слово пацана»
Актеров нейросеть подобрала очень знаменитых.
Написать
1 сентября 2024 19:30
Три российские актрисы, которых зрители критикуют чаще всего: чем они не угодили народу
Некоторые даже готовы выключить фильм, если видят там одну из них.
Написать
18 августа 2024 07:00
«Слово пацана» Збруев сравнил со своим детством: актер вел себя не лучше Андрея Пальто
Секс-символ СССР вытворял такое, что родители жили в постоянном стрессе.
Написать
17 августа 2024 12:45
Необычная съемка и мрачный сюжет: новый русский фильм до боли напомнил зрителям «Слово пацана»
Картина поднимает аналогичные «ребяческие» темы, но несколько иначе.
Написать
16 августа 2024 13:30
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
