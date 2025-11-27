«Если хотите хорошо провести время»: между «Словом пацана» и «Аутсорсом» затерялась комедия — Янковский неожиданно превратился в «доктора Хауса»

Меню
27 ноября 2025 07:58
Только с усами и в провинциальной больнице.

Иногда хорошие фильмы просто исчезают в потоке бесконечных релизов. Именно так случилось с комедией «Не лечи меня» — легким, едким и неожиданно честным фильмом о российской медицине.

Проект вышел в 2020 году и будто растворился в шуме премьер. А зря: сегодня он смотрится даже лучше, чем в момент выхода.

Местный Доктор Хаус

В центре истории — Илья, травматолог с характером, усами и острым языком, которого сыграл Иван Янковский еще до триумфа в «Слове пацана» и «Аутсорсе». Зрители сравнивают его героя с доктором Хаусом, если бы тот работал в провинциальной российской больнице, где обветшалые потолки сыплются на голову. И это действительно точное попадание.

Илья упрямый, принципиальный, остроумный и готов на все, чтобы вытянуть пациента, даже если правила категорически против. И если другие в нем видят надежду, то система — угрозу.

В больнице Ильи все держится на честном слове: ремонт сделан «для отчета», оборудование — на грани музейного, а руководство в лице заместителя главврача (Александр Демидов) больше занято борьбой за галочки, чем за людей. На этом фоне каждый шаг врача выглядит как маленькое личное восстание.

Один из самых комичных эпизодов — попытка Ильи спасти девушку после аварии. Ему нужна подпись родственника для операции, времени нет, и он… женится на пациентке, пока она без сознания. Абсурд? Да. Но в фильме это работает как яркая сатира на бюрократию.

Легкая комедия на вечер

«Не лечи меня» не пытается быть драмой. Это, скорее, бодрая ироничная история на вечер. Фильм показывает медицину без парадных представлений об отваге врачей. Хотя и такое, конечно, есть.

Зрители на Кинопоиске удивлены низкими оценками. Многим фильм зашел, как минимум, из-за профессиональной игры Янковского.

Полтора часа сплошного удовольствия от диалогов, юмора, сатиры и замечательной работы Ивана Янковского!!

Если хотите хорошо провести время, то вполне можете ознакомится с этой историей.

Фильм нескучный, злободневный и при этом не давит атмосферой. «Не лечи меня» действительно может стать приятным открытием, несмотря на то, что это не блокбастер, а просто история, которая поднимает настроение.

Фото: Кадры из фильма «Не лечи меня» (2025 г.), из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
