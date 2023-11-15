Отзывы о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В последний конкурсный день второго фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», проходившего в «Розе Хутор», состоялась премьера сериала «Слово пацана» — совместного детища двух Андреев: сценариста Андрея Золотарева и режиссера Андрея Першина, известного под творческим псевдонимом Жора Крыжовников. Это восьмисерийная криминальная сага о крахе привычного мира и его героев — обездоленных подростков, взявших в руки тяжелую арматуру. События…
Отличие при этом в приставке "не": 90-е завораживают свободой, 30-е — несвободой. В остальном фильмы, посвященные в первую очередь времени и основному его (по мысли авторов) свойству, плохи одним — слишком увлекшись собственной, к слову, почти никогда не оригинальной трактовкой, авторы забывают о самом кино.
Оригинальной же трактовке и в самом деле взяться неоткуда: для 30-х это либо время тотального угнетения и повальных казней (1а), либо эпоха борьбы светлых сил с темными, за родину — против врага (1б). 90-е же — либо пора неограниченных возможностей (2а), либо тотального развала всего и вся, от экономики до семейных отношений (2б). Третьего не дано ни там, ни тут.
Рифмовка с днём сегодняшним, что характерно, в обоих случаях (и во всех четырех трактовках!) возникает в этих работах почти сразу, достаточно слегка задуматься, "а что вообще изменилось с тех пор". Главное не останавливаться.
Поскольку, если именно что *задумываться*, а не слепо идти за авторами, может оказаться, что наблюдать за пережевыванием неоднократно употребленной булочки не так уж интересно. И для того, чтобы получилось самостоятельное художественное высказывание, нужно что-то ещё, кроме старательно повторенных определений.
Слово пацана. Кровь на асфальте / реж. и сцен. Жора Крыжовников / Россия / 2023 / Start и Wink
Не смотрел, но осуждаю! — https://t.me/+oA89wIPcoEJjZWYy
Этот фильм можно отнести к категории "Снят по стандартам СССР", в лучшем смысле этого выражения. В фильме есть смысл, идея, персонажи к которым проникаешься, за которых переживаешь. И конец, как в советских фильмах - осталась недосказанность, чтобы каждый зритель мог остаться после просмотра наедине со своими эмоциями, впечатлениями, сопереживаниями и додумать ту оконцовку, которая ближе именно ему. Спасибо за хороший фильм
Главное, о чем я хочу сказать - мне кажется я понял, почему вдруг чиновники воспламенились пылким негодованием и пытались запретить сериал.
И дело не в том, что сериал, якобы, пропагандирует, романтизирует и поэтизирует образ бандита, вроде "Бригады". Чушь, полнейшая. В серии, где пацаны тренируются на площадке, авторы вставляют стопкадры с текстом о дальнейшей судьбе их прототипов, а, точнее, об их трагичной кончине. И это очень жестко, сильно, и нет в этом никакой романтики. Как нет её и во всем сериале.
Или помешательство матери Пальто, главного героя. Какая тут романтизация? - ужас и больше ничего. Увидеть тут поэтику и романтизм? Ну, надо извращенцем быть...
Но тогда почему возникло неистребимое желание держиморд "держать и не пущать"? Об этом немного позже.
Сначала поделюсь своим восприятием сериала и его героев. Через это осмысление и пришло ко мне понимание причины попытки гонений на сериал и его авторов. Ну, уж простите, заодно по актерским работам пройдусь очень субъективно, со своей колокольни. Не претендую ни на что, кроме передачи своего впечатления. Ну очень хочется поделиться. А там уж решайте, читать, не читать.
Меня сериал очень зацепил и очень понравился. Я бы без натяжек назвал его ярким явлением в основной массе уныло-серого примитивного российского кино. Не единственным, но явлением.
У меня, конечно, своё, особое восприятие фильма через призму своего детства в рабочем узбекском поселке. И группировки, и их лидеры, и просто отморозки - все это было. Я многие кликухи помню спустя десятки лет - Анчик, Мимика, Мора, Белый и другие.
До старших классов любой выход из дома дальше своего двора был недетским кошмаром. Да и в своем дворе отхватить было делом житейским, просто, для вящего удовлетворения силы и садизма проходящего "хулигана".
Я не был храброго десятка, что уж душой кривить и рассказывать каким я был смелым и предпочитал ходить с расквашенным носом, но не отдать (иногда ровесникам) свои последние 25 копеек на школьный обед, 20 копеек на автобус. Отдавал. А уж сдачу из магазина всю старался до копейки тратить, если даже родители за это наказывали. А потому ходил нередко голодным (был страшно рад, когда мама взяла абонемент на обеды) и пешком в музыкалку, по 10 км километров туда-обратно. Я, как и большинство моих друзей, боялся всех этих "хулиганов", как их называли наши учителя и родители.
Боялся до ужаса. Но никогда мне не хотелось быть как они. Я завидовал другим пацанам, восхищался теми, кто предпочитал ходить с расквашенным носом, но не отдали бы сами свои последние копейки. Да и постоять за себя не боялись и умели. И в школе учились хорошо, а, главное, на физкультуре умели всё, в отличие от меня.
Пришивались ли у нас, не знаю. Слово чушпан было в обиходе, но такого смысла не имело. Да и в целом, ситуация в нашем поселке не дошла до такого, как в Казани в то время. Но осадочек на всю жизнь остался. Через него и смотрел сериал.
Если пройтись по героям сериала (на мой дилетантский взгляд) герои блестящи и актеры их блестяще сыграли. Не плоско и не однозначно. Наверное, кроме одного, но об этом позже. Ну, к примеру, даже после фильма не понимаешь - то ли не раз в морду хотелось дать Ильдару (Сергей Бурунов), то ли руку пожать. Очень красиво, здорово сыграл.
Самые яркие, на мой взгляд, роли - во-первых, конечно Марат (Рузиль Минекаев). Я бы именно его назвал самым ярким и талантливым. Ильдар (уже говорил выше). Просто великолепны Кащей (Никита Кологривый) и Зима (Лев Зулькарнаев), как и Мама Андрея Пальто (Юлия Александрова). Аня Пересильд в роли Айгуль хороша очень, но мне показалось, немного переигрывает свой возраст. И тут вряд ли её вина - скорее сценарий.
Не разделяю общего восхищения игрой главного героя Андрея Пальто (Леон Кемстач). Но тут, возможно личное. На мой взгляд, плосковат герой - холоден и сух. Но не исключаю, что именно этого от него добивались авторы фильма. Нельзя сказать ничего о потенциале всего таланта Леона на основании одной роли. Сыграно очень неплохо, лучше чем многими нашими популярными звездочками, но... Как бы это сказать...
Возможно, действительно, по-другому авторы себе не представляли послушного мальчика, который хорошо учится, ходит в музыкалку, и вдруг в этом тихом омуте такие черти забродили! Хладнокровно забивает чуть не до смерти лежащего, раненого в драке. Да, это была месть и желание показать себя перед группировкой. Возможно. Но все равно слишком. Слишком безжизненен, односторонен герой Леона. Напоминает игру Виктора Цоя или Ван Дама - просто герой во всех смыслах, а человека за таким образом не видно, а потому не веришь ему. Цой каким видел себя на сцене, такого и играл. Ван Дам - ну, тут понятно.
Уточню, напоминает, но не провожу параллелей. Явно Леон, как актер ярче, мощнее. И снова повторю, возможно это личное проецирование своего советского детства в рабочем поселке. Не мой герой того времени. Я бы его точно боялся, но и точно не хотел бы быть, как он. Страх и омерзение - вот чувства, которые я испытывал к этим дворовым кумирам - да, они были кумирами для большинства. Что было - то было.
Но вот с размышления о герое Леона я и начал задавать себе вопрос - чем меня ещё зацепил сериал? Даже как-то на подсознании, не сразу-то и извлёк оттуда это сначала, какое-то ощущение ощущения, а потом уже сформулировал себе. Только ли неприятием, с одной стороны, и, не скрою, сочувствием, с другой, к Марату, Пальто, Зиме, Кащею, Адидасу, Жёлтому (кстати тоже хорошо сыграно Андреем Максимовым) и другим героям сериала?
Чем-то ещё меня зацепили авторы. И когда стал об этом думать, понял - да главный отрицательный герой не Кащей, не Жёлтый, не Турбо (тоже замечательный Слава Копейкин). Об этом герое авторы рассказали как бы вскользь, походя. Главный отрицательный герой остается полным победителем на поле этой битвы. Победитель не Пальто, победивший в драке Марата. Не "мент" Ильдар. Не инспектор УПДН Ирина Сергеевна (очень мне понравилась в этой не очень точной и логичной роли, но очень симпатичная и интересная Анастасия Красовская). Не Кащей. Нет. Очевидно, главный антигерой и победитель это, конечно, Коневич (Александр Самойленко-младший) - один из комсомольских вожаков и будущих хозяев жизни.
Вот тут-то и ответ, мне кажется, на вопрос - почему чиновники так дружно заатукали сериал. Да это ж зеркало жизни большинства из них! Все речи лозунгами, гневные и истовые осуждения на комсомольских собраниях всех недостойных высокого звания комсомольца - это они. Хороший организационный опыт - это они. Тесные связи с партийными и властными структурами, а также с силовыми (через ОКОД ВЛКСМ) - тоже они.
Страна рухнула, связи и опыт остались. И вот они, рьяные борцы с незаконным, узаконивают и превращают спекуляцию в коммерцию, а подпольное производство в бизнес. Потом растут, входят во власть. И да, именно они самые страшные организованные структуры в разборках 90-х. За ними силовики, которых они кормят. И образчики этого я в те годы и видел, и встречал не раз. И на своей шкуре испытал их могущество, когда меня уже связанного и сидящего на табурете с разбитой головой и со стволом, больно давящим в переносицу, вдруг вытащили из рук бандюков в большом уральском городе. За это, конечно, благодарен. Но вытащили, как понимаете, не просто так.
Вопрос, где они сейчас? Думаю, знаете.
Вспомните финальные сцены сериала. Вначале несколько гротескный комсомолец Коневич в финале циничен и действительно всемогущ (как и говорит об этом Марату) и этим страшен уже, а не смешон.
Уж не умыслили ли эти, так их, авторы, на нас намекнуть - вот, мне кажется, основной посыл воспылавшего чиновничьего негодования.
Как говорится, мнение автора может не совпадать с мнением редакции)). Шучу...
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