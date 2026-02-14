Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?

«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?

14 февраля 2026 19:27
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?

По большинству артистов сомнений нет от слова совсем.

Больше двух лет россияне верили, надеялись, ждали – а все, кто причастен к «Слову пацана», наоборот, пытались нас переубедить. В свой 47-й день рождения Жора Крыжовников сделал подарок миллионам фанатов «Крови на асфальте»: второму сезону все-таки быть.

Что сказал Крыжовников?

Вернее, не сказал, а сделал. В соцсетях режиссера появился пост, который можно трактовать однозначно. Кроваво-красная, с потеками, цифра 2 на черном фоне, а также песня группы Кино «Красно-желтые дни». Но самое интересное – не столько в двойке, сколько в ее оформлении.

«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?

Кто снимется во 2 сезоне «Слова пацана»?

Ответ на этот вопрос можно узнать, заметив: в своем посте Крыжовников отметил абсолютное большинство ключевых звезд сериала: от Льва Зулькарнаева и Славы Копейкина до Рузиля Минекаева и Леона Кемстача.

«На самый частый вопрос в моей жизни появился ответ», заявил Зулькарнаев уже в своем блоге, репостнув ту самую «двоечку».

Что с Вовой Адидасом?

Ивана Янковского в списке «тегов» поста нет, как и, например, Никиты Кологривого с Антоном Васильевым, но мы уверены: Адидасу придется «воскреснуть».

Иначе зачем бы Крыжовников в «анонсе» 2 сезона упоминал Елизавету Базыкину, сыгравшую медсестру Наташу, чья арка непосредственно связана исключительно с Вовой Адидасом и никем больше из остальных звезд?

«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?

О чем будет 2 сезон «Слова пацана»?

Учитывая, что в продолжении, очевидно, появится Зима, который, как мы узнали из 1 сезона, должен погибнуть в 1995 году, то очевидно – сюжет второго сезона будет развиваться в начале 90-х, ибо первый охватил конец 80-х.

«Начало 90-х, рэкет... Эти молодые люди уезжают в Москву, в Петербург, пытаются как-то продолжать устраиваться в жизни. Я бы про это снимал», — делился Зулькарнаев своими идеями.

Когда выйдет 2 сезон «Слова пацана»?

Ну а тут уже без конспирологии – никуда, а потому вернемся к посту Крыжовникова и песне, которую он прикрепил.

«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?

«После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей», — пел Виктор Цой, и мы здесь видим как минимум намек.

1 сезон «Слова пацана» вышел 9 ноября 2023 года – логично будет выпускать продолжение как минимум в самом конце осени, после тех самых «красно-желтых дней». Верим?

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса»: «Слово пацана 2» даже не начали снимать, но зрители уже знают, чем все закончится «Оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса»: «Слово пацана 2» даже не начали снимать, но зрители уже знают, чем все закончится Читать дальше 16 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7? Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7? Читать дальше 17 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Сериал 2014 года — вершина в карьере Пускепалиса: 8 серий пролетают вмиг Читать дальше 15 февраля 2026
Не жалею, что посмотрела 5 российских детективов: они основаны на реальных событиях, а мурашки не уходили до самых титров Не жалею, что посмотрела 5 российских детективов: они основаны на реальных событиях, а мурашки не уходили до самых титров Читать дальше 14 февраля 2026
Гена Букин теперь в роли майора: этому детективу с Логиновым не зря ставят 7.2 – «отличается от "мыльных» проектов» Гена Букин теперь в роли майора: этому детективу с Логиновым не зря ставят 7.2 – «отличается от "мыльных» проектов» Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше