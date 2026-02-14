«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом?

По большинству артистов сомнений нет от слова совсем.

Больше двух лет россияне верили, надеялись, ждали – а все, кто причастен к «Слову пацана», наоборот, пытались нас переубедить. В свой 47-й день рождения Жора Крыжовников сделал подарок миллионам фанатов «Крови на асфальте»: второму сезону все-таки быть.

Что сказал Крыжовников?

Вернее, не сказал, а сделал. В соцсетях режиссера появился пост, который можно трактовать однозначно. Кроваво-красная, с потеками, цифра 2 на черном фоне, а также песня группы Кино «Красно-желтые дни». Но самое интересное – не столько в двойке, сколько в ее оформлении.

Кто снимется во 2 сезоне «Слова пацана»?

Ответ на этот вопрос можно узнать, заметив: в своем посте Крыжовников отметил абсолютное большинство ключевых звезд сериала: от Льва Зулькарнаева и Славы Копейкина до Рузиля Минекаева и Леона Кемстача.

«На самый частый вопрос в моей жизни появился ответ», — заявил Зулькарнаев уже в своем блоге, репостнув ту самую «двоечку».

Что с Вовой Адидасом?

Ивана Янковского в списке «тегов» поста нет, как и, например, Никиты Кологривого с Антоном Васильевым, но мы уверены: Адидасу придется «воскреснуть».

Иначе зачем бы Крыжовников в «анонсе» 2 сезона упоминал Елизавету Базыкину, сыгравшую медсестру Наташу, чья арка непосредственно связана исключительно с Вовой Адидасом и никем больше из остальных звезд?

О чем будет 2 сезон «Слова пацана»?

Учитывая, что в продолжении, очевидно, появится Зима, который, как мы узнали из 1 сезона, должен погибнуть в 1995 году, то очевидно – сюжет второго сезона будет развиваться в начале 90-х, ибо первый охватил конец 80-х.

«Начало 90-х, рэкет... Эти молодые люди уезжают в Москву, в Петербург, пытаются как-то продолжать устраиваться в жизни. Я бы про это снимал», — делился Зулькарнаев своими идеями.

Когда выйдет 2 сезон «Слова пацана»?

Ну а тут уже без конспирологии – никуда, а потому вернемся к посту Крыжовникова и песне, которую он прикрепил.

«После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей», — пел Виктор Цой, и мы здесь видим как минимум намек.

1 сезон «Слова пацана» вышел 9 ноября 2023 года – логично будет выпускать продолжение как минимум в самом конце осени, после тех самых «красно-желтых дней». Верим?