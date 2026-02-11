Оповещения от Киноафиши
IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10

11 февраля 2026 13:17
Вопросов к списку лидеров будет предостаточно.

Рейтинги IMDb, как оказалось, очень странный предмет. Логики ищешь – но ее будто бы нет. В глобальной подборке российских сериалов от западного агрегатора нашлось место проектам, у которых в самой-то России фанатов – раз-два и обчелся.

Главное удивление списка популярнейших многосерийных проектов с «Россия» в графе «страна производства» – «Слово пацана» оказалось лишь на 12-й строчке, а «Бригада» и вовсе затерялась во втором десятке.

Для сериалов, которые внутри страны обсуждают по сей день, результат выглядит как минимум неожиданно. Тем более что рейтинг учитывает не вкусы локальной аудитории, а интерес и оценки зрителей со всего мира.

В лидерах же, по версии IMDb, совсем другие проекты. Там правят сериалы, которые либо активно выходили на международных платформах, либо легко считываются без глубокого погружения в российский контекст.

Рейтинги у них варьируются от уверенных 7 баллов до по-настоящему впечатляющих 8+, а количество оценок иногда исчисляется тысячами и десятками тысяч.

На наш взгляд, самое занятное в списке лидеров – это 5 место «Кухни». Да, легендарный сериал, да, целая россыпь больших звезд, но… лучшая ли из российских комедий за все время? Серьезно? Есть вопросики. Словом, листайте слайды и удивляйтесь с нами.

Алексей Плеткин
