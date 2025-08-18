Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти

«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти

18 августа 2025 07:58
«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти

Мэджик еще не сказал свое последнее слово.

За последние годы в топах российских сериалов царил один постоянный лидер — «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли умудрялся неделями держать первую строчку индекса Кинопоиск.Про и стабильно оставался в зоне зрительского внимания. Впрочем, была одна осечка.

В конце 2023-го в игру вмешалось «Слово пацана» — первый (и, пока, единственный) сезон подростковой драмы на 12–13 недель уверенно занял топ. Именно он стал единственным проектом, который сумел выбить «Жизнь по вызову» из первого места, объяснял «Киноафише» критик Александр Голубчиков.

«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти

«На сегодняшний момент, если исходить из одного сезона, на первом месте “Слово Пацана”. Но если совокупно по тайтлу, который находился на первом месте индекса, то равных “Жизни по вызову” нет».

Но продолжения у «Слова пацана», похоже, не будет: спустя полтора года о втором сезоне перестали говорить, и судьба франшизы зависла в воздухе.

А вот «Жизнь по вызову» только разгоняется. В августе зрители получат полнометражный фильм — самостоятельную историю с новыми интригами и более жёсткой драматургией. А в 2026-м подтянется и четвёртый сезон. Получается, франшиза остаётся на плаву и будет развиваться сразу в двух форматах.

«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти

Так что шанс обойти конкурента у Мэджика более чем реальный. «Слово пацана» остановилось на пике, а вселенная «Жизни по вызову» продолжает развиваться вширь и вглубь.

Ранее мы писали: В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже

Фото: Кадр из сериала «Жизнь по вызову», «Слово пацана»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из «Слова пацана» вырезали десятки важнейших для сюжета сцен: и от одной из них можно даже разрыдаться Из «Слова пацана» вырезали десятки важнейших для сюжета сцен: и от одной из них можно даже разрыдаться Читать дальше 17 августа 2025
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову» «Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову» Читать дальше 19 августа 2025
В какой серии умрет Айгуль из «Слова пацана»: и почему героиня решилась на жуткий поступок В какой серии умрет Айгуль из «Слова пацана»: и почему героиня решилась на жуткий поступок Читать дальше 17 августа 2025
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже Читать дальше 15 августа 2025
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был» Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был» Читать дальше 19 августа 2025
«Какое поколение вы хотите воспитать?»: «Бригаду» с Безруковым проверят власти — в Госдуме раскритиковали культовый сериал «Какое поколение вы хотите воспитать?»: «Бригаду» с Безруковым проверят власти — в Госдуме раскритиковали культовый сериал Читать дальше 17 августа 2025
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» «При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана» Читать дальше 14 августа 2025
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора Читать дальше 19 августа 2025
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше