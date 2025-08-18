«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти

Мэджик еще не сказал свое последнее слово.

За последние годы в топах российских сериалов царил один постоянный лидер — «Жизнь по вызову». Проект Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли умудрялся неделями держать первую строчку индекса Кинопоиск.Про и стабильно оставался в зоне зрительского внимания. Впрочем, была одна осечка.

В конце 2023-го в игру вмешалось «Слово пацана» — первый (и, пока, единственный) сезон подростковой драмы на 12–13 недель уверенно занял топ. Именно он стал единственным проектом, который сумел выбить «Жизнь по вызову» из первого места, объяснял «Киноафише» критик Александр Голубчиков.

«На сегодняшний момент, если исходить из одного сезона, на первом месте “Слово Пацана”. Но если совокупно по тайтлу, который находился на первом месте индекса, то равных “Жизни по вызову” нет».

Но продолжения у «Слова пацана», похоже, не будет: спустя полтора года о втором сезоне перестали говорить, и судьба франшизы зависла в воздухе.

А вот «Жизнь по вызову» только разгоняется. В августе зрители получат полнометражный фильм — самостоятельную историю с новыми интригами и более жёсткой драматургией. А в 2026-м подтянется и четвёртый сезон. Получается, франшиза остаётся на плаву и будет развиваться сразу в двух форматах.

Так что шанс обойти конкурента у Мэджика более чем реальный. «Слово пацана» остановилось на пике, а вселенная «Жизни по вызову» продолжает развиваться вширь и вглубь.

