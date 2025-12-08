Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте»

С момента многострадального финала «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошло уже два года, и споры вокруг продолжения сериала не утихают до сих пор. Еще до выхода последней серии создатели намекали – есть идеи на целых три сезона. Так что же изменилось?

В Сети то и дело всплывают сплетни о том, что уже снимают второй сезон «Слова пацана», тем более что фейковые новости о кастинге в сиквел раньше множились, как грибы после дождя. Подогревала интерес и часть актерского состава.

Так, Лев Зулькарнаев в одном из интервью заявлял, что хотел бы увидеть 2 сезон и будущее развитие своего персонажа – Зимы. Актер в шоу «Кино в Москве» даже предлагал идею для развития сюжета.

«Начало 90-х, рэкет… Эти молодые люди уезжают в Москву, Петербург, пытаются как-то продолжать устраиваться в жизни. Я бы про это снимал».

Вторил Зиме и Пальто – Леон Кемстач в начале 2024 года давал понять, что с радостью снялся бы во 2 сезоне «Слова пацана», и прямо говорил – шоураннеры обсуждают продолжение, но дальше слов, пока что, дело не дошло:

«На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссера со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет».

И лишь Рузиль Минекаев со Славой Копейкиным открещивались от идеи сиквела. Младший брат Вовы Адидса настаивал – высоки риски испортить впечатления от первого сезона, а вот Турбо окончательно разрушил фанатские мечты:

«Второго сезона просто не будет. Никто не хочет верить. А потом будет грустнее, когда все поймут, что это правда».

Последнее слово, впрочем, за Жорой Крыжовниковым. Официально пока не было ни анонса, ни отмены 2 сезона.

