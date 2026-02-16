У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает)

От «Аутсорса» до «Олдскула» — похожие истории в Японии перенесли на экран годы назад.

Сериалы, о которых в 2025 году говорили все, – от мистического «Бара “Один звонок”» до уже ностальгического «Слова пацана» – как оказалось, имеют «двойников». Живут они в японской анимации и вышли куда раньше признанных российских хитов.

Плагиатом это, конечно, не назовешь, но совпадения, замеченные порталом «Кино-театр», как минимум занятные.

«Бар “Один звонок”» неожиданно перекликается с «Парадом смерти». В центре – загадочное заведение и игры на грани жизни и смерти. У нас – разговор с умершим в обмен на риск, там – смертельные испытания для оценки души.

Атмосфера декаданса, бармен-наблюдатель и герои, которым дают шанс переосмыслить прожитое, создают почти зеркальный эффект.

«Олдскул» легко рифмуется с «Крутым учителем Онидзукой». Разные эпохи, разные темпераменты, но схожая идея – педагог против системы и трудных подростков.

Мария Павловна действует по-старому, Онидзука – через личный пример и безумную харизму. Оба в итоге меняются вместе с учениками.

«Аутсорс» напоминает «Оборотней» – мрачный разговор о государстве, насилии и цене закона.

Тюрьма на Камчатке 90-х и альтернативная Япония с полицейским режимом исследуют одно и то же: что остается от человека внутри жесткой системы.

И, наконец, «Слово пацана» неожиданно находит двойника в «Цветущей банде Асуки». Подростковые группировки, кодекс чести, улица как единственный способ выжить.

Казанские дворы 80-х и японские школьницы-сукебан существуют в разных мирах, но драматургия взросления и романтизированная жестокость звучат почти в унисон.

Так что, если пересматривать любимые российские сериалы устали, а «тех же вайбов» хочется, то теперь вы знаете, куда идти.