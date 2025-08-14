«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»

Ответ чиновницы более чем оптимистичен. Но есть и нюансы.

После новостей о возможном запрете целого ряда популярных фильмов и сериалов — от «Головоломки» до «Слова пацана» — портал «Киноафиша» уточнил у члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Светланы Бессараб, действительно ли стоит готовиться к тому, что из проката исчезнет все, что полюбили миллионы.

Ответ оказался неожиданно теплым и в чем-то даже ностальгическим.

«Если рассматривать буквально, то и Шапокляк из всеми любимого мультфильма — вредное, злобное существо, которое учит нас неправильному образу жизни».

При этом, детям важно показать, что такое плохо, и сделать это в сравнении: плохие герои обязательно должны быть, считает Бессараб.

В то же время, в Советском «наверху» действительно следили за тем, чтобы экранное добро побеждало, и каждая история имела ясный моральный вывод, напомнила чиновница.

«При СССР цензура внимательно отслеживала, чтобы хорошие герои всегда побеждали и был какой-то вывод из любой сказки. Например, если это бездельница в сказке о Золушке, то она не получила хорошего принца».

Депутат убеждена: защищать детей от всего подряд — не выход, ведь человек, выросший в абсолютно стерильном пространстве, не может сам сделать выводы.

«Мы не можем детей полностью от всего закрыть и лишить возможности самостоятельно думать. Не надо детям ничего запрещать», — подытожила она.

