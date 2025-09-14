Танцы на фонтане вместо крови на асфальте: 2 сезон «Слова пацана» превратили в мюзикл — не ждите той самой казанской «жести»

Меню
14 сентября 2025 18:36
А ведь лица все те же.

Почему анонса второго сезона «Слова пацана» нет до сих пор, а его звезды говорят о чем угодно, кроме продолжения одного из главных криминальных сериалов современности? Ответ простой, но обескураживающий для фанатов, два года ждущих продолжения: режиссеру Жоре Крыжовникову попросту наскучило.

В свежем интервью «Форбсу» постановщик прямо заявил, что делать продолжение суперуспешного «Слова пацана» было бы «менее рискованно». Но его душа, уставшая от казанского «мрачняка», потребовала света, музыки и кардинальной смены декораций.

«Просто не хочется повторяться. Не настолько меня, видимо, мучает страх неудачи», — объясняет один из популярнейших российских режиссеров.

Вместо того чтобы снова нырять в подвалы и разборки, Крыжовников решил бросить вызов самому себе и снять масштабный мюзикл — «Москва слезам не верит. Все только начинается». Это чистая смена жанрового поля: от криминальной драмы с выбитыми зубами — к оптимистичной музыкальной комедии с фонтанами и танцами.

Иронично, что Иван Янковский из «Слова пацана» согласился сняться в «Москве», ведь ему пообещали, что танцевать не придется. А затем внезапно вызвали на репетицию по танцам.

Ирония еще и в том, что бюджет нового мюзикла оказался даже больше, чем у «Слова пацана». Так что фанатам «Крови на асфальте» остается лишь ждать — или пересматривать финал с Андреем Пальто за решеткой и погибающим Адидасом.

Творческая свобода — штука прекрасная, и именно она, а не злой умысел студии, отложила долгожданный второй сезон на неопределенный срок. А может, и навсегда.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
