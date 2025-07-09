Мы не готовы все: та же Казань, то же ОПГ, тот же Кологривый — у «Слова пацана» появится приквел, но в этот раз без Вовы Адидаса

В одном из главных российских сериалов последних лет «Слово пацана. Кровь на асфальте» группировка «Универсам» была таким себе собирательным образом реально существовавшей ОПГ «Тяп-ляп». Казалось бы, есть ли смысл снимать ещё один сериал об этой банде спустя всего пару лет после выхода триллера с Иваном Янковским и Никитой Кологривым? В START решили: «есть», и, судя по касту, нас ждёт очередной хит.

Новый проект называется «Айда!» — и предварительно выглядит как приквел к «Слову пацана 2», ведь ещё глубже вгрызается в позднесоветский асфальт Казани конца 70-х.

Главный герой — Гриша (Алексей Онежен), парень из приличной семьи, который приезжает в город мечтать о светлом будущем, а оказывается в самой гуще войны уличных банд. Всё это — дело рук Захаревича, идеолога «Тяп-Ляпа» в исполнении Даниила Воробьёва.

Воробьёв умеет быть обаятельным подонком на экране («Урок» тому в пример), так что манипулировать наивными пацанами у него точно получится. А за порядком здесь следит начальник угрозыска Никонов — Владимир Вдовиченков, которому снова досталась роль мужика, который один против всех. Будет ходить в плаще, курить у луж и бормотать что-то про совесть.

И, конечно, возвращается Никита Кологривый, но, кем он будет здесь — большой вопрос. Впрочем, ясно одно — его Кащей был одним из самых запоминающихся персонажей «Крови на асфальте», и переплюнуть его в «Айда!» будет ох, как непросто.

Зато за сценарий переживать не приходится — Михаил Зубко великолепным «Кентавром» с Юрой Борисовым доказал, что может превратить в шедевр даже историю о том, как девушка в мини-юбке села не в то такси.

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