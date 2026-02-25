Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

25 февраля 2026 16:11
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Пока все находится на стадии обсуждения.

Никто не будет спорить с тем, что в СССР снимали потрясающее кино: одни только «Оскары» да всевозможные награды престижных международных кинофестивалей чего стоят. Но и случаев, когда в высоких кабинетах «неугодные» фильмы отправляли пылиться на полку или заставляли режиссеров менять сюжет подчистую известно немало. Теперь эти времена хотят вернуть.

24 февраля в Госдуме провели круглый стол по сохранению традиционных ценностей, где, помимо прочего, обсуждали способы контроля современного кино. Актер и депутат Николай Бурляев считает, что сейчас оно «воспитало общество потребителей и эгоистов».

«Актёр вспомнил популярность сериала “Слово пацана”, после выхода которого, заявил Бурляев, повысилась детская преступность, и предложил вернуть “институт редактуры”, чтобы правоохранители читали сценарии перед съёмками», – пишут «Осторожно, новости!».

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

По словам депутата, нашему кинематографу срочно нужен некий «общественный контроль» от профессионалов своего дела, которые будут думать не о миллиардных кассовых сборах, а о том, чтобы зрители получали по-настоящему достойное зрелище.

«Сейчас ужасная драматургия в фильмах, режиссура чудовищная. Прибыль пошла, а что мы показываем детям? Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?», – сокрушался Бурляев.

Попутно на круглом столе отметили, что на обложках тетрадок российских детей практически нет героев отечественных мультов – зато там есть «аниме и Человеки-пауки» вместо условных трех богатырей. Чиновники убеждены: эту ситуацию тоже необходимо менять.

Ранее мы также писали: От эротики до эзотерики: Sci-Fi с обнаженкой и Леоновым стал пророческим – в СССР «кромсала» цензура, в России полюбили

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке Читать дальше 28 февраля 2026
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля» Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля» Читать дальше 4 марта 2026
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых) За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых) Читать дальше 4 марта 2026
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест) У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест) Читать дальше 4 марта 2026
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите 5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите Читать дальше 4 марта 2026
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства Читать дальше 4 марта 2026
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему Читать дальше 4 марта 2026
«Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя «Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя Читать дальше 4 марта 2026
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым Читать дальше 4 марта 2026
«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото) «Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото) Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше