Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Пока все находится на стадии обсуждения.

Никто не будет спорить с тем, что в СССР снимали потрясающее кино: одни только «Оскары» да всевозможные награды престижных международных кинофестивалей чего стоят. Но и случаев, когда в высоких кабинетах «неугодные» фильмы отправляли пылиться на полку или заставляли режиссеров менять сюжет подчистую известно немало. Теперь эти времена хотят вернуть.

24 февраля в Госдуме провели круглый стол по сохранению традиционных ценностей, где, помимо прочего, обсуждали способы контроля современного кино. Актер и депутат Николай Бурляев считает, что сейчас оно «воспитало общество потребителей и эгоистов».

«Актёр вспомнил популярность сериала “Слово пацана”, после выхода которого, заявил Бурляев, повысилась детская преступность, и предложил вернуть “институт редактуры”, чтобы правоохранители читали сценарии перед съёмками», – пишут «Осторожно, новости!».

По словам депутата, нашему кинематографу срочно нужен некий «общественный контроль» от профессионалов своего дела, которые будут думать не о миллиардных кассовых сборах, а о том, чтобы зрители получали по-настоящему достойное зрелище.

«Сейчас ужасная драматургия в фильмах, режиссура чудовищная. Прибыль пошла, а что мы показываем детям? Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?», – сокрушался Бурляев.

Попутно на круглом столе отметили, что на обложках тетрадок российских детей практически нет героев отечественных мультов – зато там есть «аниме и Человеки-пауки» вместо условных трех богатырей. Чиновники убеждены: эту ситуацию тоже необходимо менять.

