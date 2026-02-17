Оповещения от Киноафиши
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

17 февраля 2026 12:48
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

Вы не готовы все! Или уже готовы? Сейчас и узнаем.

14 февраля Жора Крыжовников сделал себе и всем фанатам неожиданный подарок. В день рождения режиссёр «Слова пацана» выложил в блог картинку с цифрой «2», написанной красной краской, сопроводив её треком группы «Кино» – Красно-жёлтые дни.

А ещё отметил на фото почти весь основной каст первого сезона, так что намёк, вроде бы, понятен: второму сезону быть. И пока интернет гадает, когда именно выйдет продолжение и не шутка ли это, мы предлагаем проверить себя.

Тем более что с момента выхода первого сезона в конце 2023 года прошло уже больше двух лет. Многие детали могли стереться из памяти, а ведь именно из них складывался тот самый вайб.

Давайте вспомним, с чего всё начиналось. Кто кого любил, кто кого предал и все в этом духе. Тест простой, но без внимательности не обойтись. Погнали.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
