В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»

Неожиданный хит взлетел так высоко, как никто до него.

Сериал «Жизнь по вызову» еще в 2024 доказал, что слухи о его «закате» сильно преувеличены. Несмотря на критику, проект с Павлом Прилучным остаётся одним из главных хитов последних лет и уверенно держит лидерство по зрительскому интересу.

Перед выходом полнометражного фильма о Мэджике вспоминаем, что даже громкие премьеры, включая «Невского», который на НТВ стабильно бил рекорды телевизионных рейтингов, не смогли сместить историю сутенера с первой строчки. Это удалось сделать лишь одному проекту.

Критик о величии «Жизни по вызову»

Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с «Киноафишей» подчеркивал, что успех сериала подтверждается цифрами:

«Если посмотреть на индекс Кинопоиск.Про, то 10 или 11 недель, всё время, пока шёл новый сезон, “Жизнь по вызову” занимала первую строчку. Ни один сериал, который выходил в это время, включая “Невского”, не мог её обойти».

Даже масштабно рекламируемая «Комбинация» и «Молодежка: Новая смена» не смогла повторить этот результат, а потому решение продлить франшизу сразу на новый сезон и полнометражный фильм выглядит логичным.

Премьера фильма ожидается весной следующего года, а четвёртый сезон станет продолжением уже сложившейся успешной истории.

Сериал, который обошел «Жизнь по вызову»

При этом Голубчиков уточнил, что лишь один проект сумел на время обогнать «Жизнь по вызову» по уровню зрительского интереса — это «Слово пацана». Его первый сезон держался на первом месте в чартах около 12–13 недель, тогда как третий сезон «Жизни по вызову» продержался чуть меньше.

Однако если сравнивать совокупные показатели франшизы, равных сериалу Сарика Андреасяна пока нет. «Жизнь по вызову» остаётся одной из самых устойчивых и долгоживущих российских премьер последних лет, и её позиции на рынке по-прежнему выглядят практически непоколебимыми.

