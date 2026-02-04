Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Слово пацана» и 9 глупых ляпов на асфальте: их сразу заметят те, кто жил в СССР

4 февраля 2026 18:07
Собрали вопиющие ошибки Жоры Крыжовникова. 

«Слово пацана. Кровь на асфальте» впилось в зрителя так же сильно, как кулаки казанских подростков в лица друг друга в 80-е. Восемь серий этого главного сериала 2023-го публика проглотила, не поперхнувшись.

Создатели так круто и безкомпромисно показали дух 1989-го, что ностальгия ударила даже по тем, кто родился позже (такая вот ирония). Но даже в безупречной криминальной драме проскочили косяки. Не критические, не смертельные — но те, от которых у человека, реально жившего в СССР, дернется глаз. Как от фальшивой ноты в любимой песне.

Обычно за грубые ляпы зрители разносят проекты в пух и прах, но здесь — вышло ровно наоборот. Люди, ошарашенные качеством сюжета и атмосферой, оказались на редкость снисходительны. Команде Жоры Крыжовниковa удалось почти невозможное — заставить поверить в возвращение в прошлое. А пара-тройка ляпов… Что ж, это не главная проблема криминальной драмы.

Посмотреть на огрехи реквизиторов и сценаристов можно ниже, мы собрали все ляпы в фото-формате.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
