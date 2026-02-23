Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

23 февраля 2026 12:19
2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

Режиссера, похоже, поняли неправильно.

На свой недавний день рождения Жора Крыжовников опубликовал кровавую двойку на черном фоне – и попутно тегнул почти всех звезд первого сезона «Слова пацана. Кровь на асфальте», которые пережили мрачный финал. Казалось бы – что это, если не анонс продолжения спустя почти три года? Увы.

Пресса моментально разнесла вести о 2 сезоне «Слова пацана», кто-то даже успел написать, что продолжение уже снимают, а некоторые (в том числе и мы) кинулись предполагать – о чем же будет заветный сиквел? Высоки шансы, что… ни о чем.

Один из авторов сериала, продюсер Эдуард Илоян в комментарии журналистке Илоне Егиазаровой дал понять, что второй сезон главного российского сериала последних лет пока особо даже не обсуждается:

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

«Ну и главное для меня. Спросила у Эдуарда Илояна про вбросы со “Словом пацана 2”. Ответил: не верить, желание делать есть, но делать надо хорошо, а для этого пока нет никаких договоренностей»

Так что в ближайшие месяцы на START можно ждать возвращение сразу нескольких полюбившихся зрителям проектов – от сатирически-детективного «Подслушано в Рыбинске 2» до школьно-комедийного «Олдскула 2» – однако «Слово пацана», по крайней мере пока что, остается без продолжения.

Ранее мы также писали: Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть Читать дальше 24 февраля 2026
«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик «Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик Читать дальше 23 февраля 2026
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел» В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел» Читать дальше 21 февраля 2026
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник Читать дальше 24 февраля 2026
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х Читать дальше 24 февраля 2026
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+ 3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+ Читать дальше 24 февраля 2026
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами Читать дальше 24 февраля 2026
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило «Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило Читать дальше 24 февраля 2026
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей Читать дальше 24 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше