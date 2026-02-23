2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

На свой недавний день рождения Жора Крыжовников опубликовал кровавую двойку на черном фоне – и попутно тегнул почти всех звезд первого сезона «Слова пацана. Кровь на асфальте», которые пережили мрачный финал. Казалось бы – что это, если не анонс продолжения спустя почти три года? Увы.

Пресса моментально разнесла вести о 2 сезоне «Слова пацана», кто-то даже успел написать, что продолжение уже снимают, а некоторые (в том числе и мы) кинулись предполагать – о чем же будет заветный сиквел? Высоки шансы, что… ни о чем.

Один из авторов сериала, продюсер Эдуард Илоян в комментарии журналистке Илоне Егиазаровой дал понять, что второй сезон главного российского сериала последних лет пока особо даже не обсуждается:

«Ну и главное для меня. Спросила у Эдуарда Илояна про вбросы со “Словом пацана 2”. Ответил: не верить, желание делать есть, но делать надо хорошо, а для этого пока нет никаких договоренностей»

Так что в ближайшие месяцы на START можно ждать возвращение сразу нескольких полюбившихся зрителям проектов – от сатирически-детективного «Подслушано в Рыбинске 2» до школьно-комедийного «Олдскула 2» – однако «Слово пацана», по крайней мере пока что, остается без продолжения.

