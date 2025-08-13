«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем

Артист не против играть хтонь, но видеть ее на экране ему противно.

Сегодня Владимиру Вдовиченкову — 54. Для многих он навсегда останется Филом из «Бригады» и Котом из «Бумера» — символом криминальных драм нулевых, которые разошлись на цитаты. Сам актер к этим ролям относится тепло, зато, в отличие от зрителей, которые спустя годы «сметают» с экрана все новые «пацанские» хиты, он не в восторге от успеха «Крови на асфальте»

Вдовиченков видел 90-е не по рассказам друзей. Когда его спрашивают, что он думает о современных драмах про то время, он отвечает просто: чаще это фантазия, чем реальность. Да, иногда попадают в тон, но актеры, которые не жили в ту эпоху, воспринимают ее через чужие истории.

А тогда все было сложнее — и хорошее, и плохое соседствовало. Люди были «немножко одинаковые», с примерно одной зарплатой и без гонки за статусом.

Потому «Слово пацана» артист так и не досмотрел. Причина — избыток жестокости. Вдовиченков признается, что не любит фильмы, где все сплошь мрак и безысходность. Сниматься в таком — другое дело: можно сыграть на пределе, шокировать зрителя, прожить сильные эмоции. Но вот сидеть перед экраном и впитывать хтонь — не его история.

Сравнивать «Слово пацана» с «Бригадой» он и вовсе отказывается. В «Бригаде» герои сами выбирали путь, принимали решения и отвечали за них — даже ценой жизни. В «Слове пацана» же, по его словам, персонажей просто бросили в мясорубку и велели выживать.

«И там все плохо. Я не люблю такое», — говорил актер в интервью «Известиям». И его можно понять.

