«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»

4 сентября 2025 18:50
Связан с Пальто и его поступлением.

Сериал «Слово пацана» круто передал атмосферу конца 80-х. Но даже в таком популярном проекте нашлись свои косяки.

Пожалуй, самый известный ляп — это пластиковые окна в кадрах. В СССР конца 1980-х их просто не было — повсеместно стояли старые добрые деревянные рамы.

Пластик начал появляться в России только в середине 90-х и стал массовым уже в нулевые. Понятно, что заменить все окна в домах было нереально, а затирать их на компьютере — слишком дорого, поэтому создатели оставили всё как есть.

Еще были промахи с музыкой. Например, на дискотеке Марат и Айгуль танцуют под песню Игоря Талькова «Летний дождь», которая вышла только в 1990 году, хотя действие происходит в 1988-1989.

Некоторые зрители также отмечают, что любовь пацанов к группе «Ласковый май» и песне «Седая ночь» сильно преувеличена — в те годы у уличных группировок в ходу была совсем другая, более жёсткая музыка.

Но и это ещё не всё. Многие обратили внимание на сцену, где Андрея принимают в Суворовское училище. По сюжету, он с мамой просто пришёл — и его сразу зачислили. А вот в реальности же в советское время попасть в СВУ было невероятно сложно, пишет Дзен-канал Lastmag.

Был огромный конкурс — по 10 человек на место, а отбор через военкоматы был очень строгим: проверяли и оценки, и поведение, и даже отношения с милицией. Любая провинность могла поставить крест на мечте.

Чтобы разобраться, насколько эта сцена правдива, мы обратились к Алексею Огурцову, заслуженному артисту России и ветерану боевых действий.

«Конкурс в престижные училища, и особенно в Суворовское, был всегда огромным.

В 80-е годы в ведущих военных училищах могло претендовать не 10, а 100 и даже 1500 человек на одно место!

Попасть туда без блата или вне конкурса могли только дети погибших военных», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, сцена поступления в сериале — это, вполне вероятно, сильное упрощение ради сюжета. По крайней мере, если отец Пальто, о чьем прошлом сюжет умалчивает, не был военным.

Ранее мы писали: Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», личный архив Алексея Огурцова
Ольга Назарова
Ольга Назарова
