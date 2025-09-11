А вы знаете, кто убил Адидаса в «Слове пацана»? Зрителям не показалось — варианта было два

«Слово пацана» начиналось почти как легкий сериал: драки за три рубля, шутки, разговоры о будущем. Но чем дальше, тем темнее становилась история. Финал тоже оказался закономерно жестким.

Адидас, при всей своей порядочности в глазах двора, все равно был бандитом. И такие персонажи редко доживают до хэппи-энда. Но мало кто знает, что у сценаристов было два варианта его смерти.

Версия, которую показали в сериале

На юбилей отца Вова приходит без подарка. В банкетном зале пусто — никто не пришел. Разговор отца и сына долго не длится. Отец спрашивает, как Вова убил человека, и отталкивает его словами: «Убийца мне не сын».

В этот момент официант звонит в милицию, узнав разыскиваемого преступника. Наряд врывается в зал, Адидас пытается сбежать. Но возле машины его настигает Ильдар — и стреляет прямо в спину на глазах у Наташи. Вова умирает у нее на руках.

Версия, которую вырезали

В черновом сценарии все было иначе. На юбилее полный зал гостей, Адидас поднимает тост за отца и даже поет под гитару. Потом остается наедине с родителем и признается в убийстве. Отец предлагает спрятаться на даче, но Вова мечтает уехать с Наташей в Гагры. Он берет у отца деньги и отправляется на вокзал.

И там, на перроне, его настигала смерть. Не от милиции, а от мести. Неизвестный прохожий наносит в бок удар ножом. Убийцей должен был быть Цыган, человек из банды Желтого, погибшего от рук Адидаса. Это была классическая арка возмездия.

Создатели отказались от линии с местью, чтобы усилить негативный образ Ильдара. Сделать из него не просто милиционера, а настоящего антагониста — или, напротив, честного служаку, который исполняет долг любой ценой.

Ранее мы писали: Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю