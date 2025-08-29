Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Меню
29 августа 2025 09:54
Тут у нас и про кино, и про моду, и про спорт.

Когда речь заходит о современных российских сериалах, показывающих «то» время без прикрас, чаще всего на слуху «Слово пацана» или «Нулевой пациент». Но, как оказалось, западные зрители уже давно открыли для себя и другие истории, снятые про советскую эпоху.

Без масштабного пиара и скандалов, эти проекты собрали высокие оценки — 7,7 и выше на IMDb, что для неанглоязычных проектов весьма редкий случай.

«Оттепель» (2013) — атмосферная драма Валерия Тодоровского. Москва, 1961 год, время надежд и первых проблесков свободы. Молодой оператор Виктор Хрусталёв оказывается втянут в водоворот личных драм и творческих исканий.

После гибели друга он берёт в руки запрещённый сценарий и решает воплотить его в жизнь.

Кино внутри кино, любовные треугольники и яркая стилизация под «мосфильмовскую» эпоху сделали сериал настоящей энциклопедией времени, когда культура только училась дышать по-новому.

«Красная королева» (2015) переносит зрителя в мир советской моды. История модели Регины Збарской выглядит как советская сказка о Золушке — с подиумами, заграничными поездками и вниманием великих дизайнеров.

Но за блеском — личные трагедии: несчастливая любовь, развод, тяжёлые болезни. Сюжет основан на реальной биографии, что только усиливает драматический эффект.

В 1950-х её называли «оружием Кремля», а позже — «советской Софи Лорен». На Западе этот контраст между фасадом и реальностью оценили особенно.

«В созвездии Стрельца» (2015) — спортивная драма о «советском Пеле», легенде футбола Эдуарде Стрельцове. Здесь есть всё: блестящие победы на поле, ревность сильных мира сего, предательство друзей и личные падения.

Но в центре — сила характера и любовь миллионов болельщиков. Портрет целой эпохи, где спорт был частью политики и символом надежды.

Каждый из этих сериалов — взгляд на СССР через разные призмы: кино, мода, спорт. И все они доказали, что интерес к «советским» историям живёт не только в России, но и за её пределами.

Ранее мы писали: Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и других сериалов
Алексей Плеткин
