«Оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса»: «Слово пацана 2» даже не начали снимать, но зрители уже знают, чем все закончится

2 сезон «Слова пацана» его создатели анонсировали так, что без контекста толком и не понятно – действительно ли будет это самое продолжение? Благо, намеки Льва Зулькарнаева в соцсетях ситуацию прояснили. Только вот рады возвращению «Крови на асфальте» далеко не все.

Реакция публики на заветную «двойку» от Крыжовникова в день его рождения – вряд ли такая, на которую рассчитывал режиссер. В сериальных Telegram-каналах больше всего «лайков» собирают комментарии, в которых зрители признаются – время уже ушло.

«Скажите кто-нибудь Жоре что хайп прошел, в одну реку дважды не войти, без Янковского смотреть не будем», «Кажется, как будто лучше было бы остановиться на одном сезоне. Очень органично все закончилось», «Без Кологривого не то Пальто».

Впрочем, есть место и для осторожного оптимизма. Поклонники первого сезона признаются: мозгом понимают, что продолжение сериалу и не нужно-то по сути. Но сердцу-то, сердцу не прикажешь.

«И рада новости, и страшно, что не получится. Но я за риск», «Душой чую – будет так себе, но посмотрю от начала и до конца».

Не обходится и без фанатских теорий, которые в первую очередь касается героев, на арках которых в первом сезоне во всех смыслах был поставлен крест. Зрители ждут драматичное возвращение Вовы Адидаса, но допускают: возможен и куда более внезапный «камбэк».

«100% оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса. Нужна же романтика Маратику! Скажут мол, ну не спрыгнула она на самом деле, уехала вместе с матерью из Казани в тот же вечер, вот и все».

