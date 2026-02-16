Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса»: «Слово пацана 2» даже не начали снимать, но зрители уже знают, чем все закончится

«Оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса»: «Слово пацана 2» даже не начали снимать, но зрители уже знают, чем все закончится

16 февраля 2026 21:32
«Оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса»: «Слово пацана 2» даже не начали снимать, но зрители уже знают, чем все закончится

Предположения довольно печальные.

2 сезон «Слова пацана» его создатели анонсировали так, что без контекста толком и не понятно – действительно ли будет это самое продолжение? Благо, намеки Льва Зулькарнаева в соцсетях ситуацию прояснили. Только вот рады возвращению «Крови на асфальте» далеко не все.

Реакция публики на заветную «двойку» от Крыжовникова в день его рождения – вряд ли такая, на которую рассчитывал режиссер. В сериальных Telegram-каналах больше всего «лайков» собирают комментарии, в которых зрители признаются – время уже ушло.

«Скажите кто-нибудь Жоре что хайп прошел, в одну реку дважды не войти, без Янковского смотреть не будем», «Кажется, как будто лучше было бы остановиться на одном сезоне. Очень органично все закончилось», «Без Кологривого не то Пальто».

Впрочем, есть место и для осторожного оптимизма. Поклонники первого сезона признаются: мозгом понимают, что продолжение сериалу и не нужно-то по сути. Но сердцу-то, сердцу не прикажешь.

«Оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса»: «Слово пацана 2» даже не начали снимать, но зрители уже знают, чем все закончится

«И рада новости, и страшно, что не получится. Но я за риск», «Душой чую – будет так себе, но посмотрю от начала и до конца».

Не обходится и без фанатских теорий, которые в первую очередь касается героев, на арках которых в первом сезоне во всех смыслах был поставлен крест. Зрители ждут драматичное возвращение Вовы Адидаса, но допускают: возможен и куда более внезапный «камбэк».

«100% оживят Айгуль вместо Вовы Адидаса. Нужна же романтика Маратику! Скажут мол, ну не спрыгнула она на самом деле, уехала вместе с матерью из Казани в тот же вечер, вот и все».

А вы ждете 2 сезон «Слова пацана»?

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? «Начало 90-х, рэкет…»: Крыжовников снимет 2 сезон «Слова пацана» – кто из актеров вернется, когда премьера, что с Адидасом? Читать дальше 14 февраля 2026
Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7? Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7? Читать дальше 17 февраля 2026
У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) У трех лучших российских сериалов 2025 года нашлись аниме-копии: у «Слова пацана» – тоже (и сходство поражает) Читать дальше 16 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше